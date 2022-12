Cuatro familias de Valdencín, pedanía de Torrejoncillo, han sido agraciadas con el segundo premio, el 04074, de la Lotería de Navidad, un número del que llevan dos décimos por lo que recibirán 250.000 euros, es decir, 125.000 euros por décimo. Este premio se cantó pasadas las 10.20 horas de la mañana.

Los cuatro agraciados son hermanos. Uno de los afortunados, Jesús Martín, ha explicado esta mañana que recibió la noticia por teléfono por parte de su hijo que reside en Palma de Mallorca. "Me ha llamado mi hijo y me ha dicho papá, ¿estás sentado?, le he dicho no hijo, y me ha dicho, pues siéntate, te ha tocado la lotería. Ha sido una alegría enorme", ha confesado el propio Jesús, que es uno de los agraciados con los dos décimos compartidos con tres hermanos más que residen en Valdencín, su hermano José Pedro y sus hermanas Azucena y Cristina.

Jesús Martín ha contado que estos dos números fueron un regalo de otra hermana, la más mayor, que reside en Bilbao. "Todos los años nos intercambiamos décimos, de Extremadura a Bilbao y viceversa, y este año hemos tenido suerte", ha dicho. "Somos una familia humilde y trabajadora", ha señalado Martín, que ha comentado que durante muchos años ha trabajado en el campo y en la construcción, al igual que su hermano. Otra de sus hermanas trabaja en una residencia de ancianos.