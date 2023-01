El alcalde de Coria, José Manuel García Ballestero, no optará como candidato a la alcaldía, después de estar como primer edil en el consistorio durante tres legislaturas seguidas gobernando con mayoría absoluta. Así lo ha confirmado en esta mañana el propio alcalde en una intervención pública en la sede local del partido popular, acompañado por los concejales de su equipo de gobierno y afiliados. García Ballestero, que se mostró emocionado, confesó que desde que está en política, «es la comparecencia más difícil de toda mi trayectoria, y también la decisión más difícil que me ha tocado tomar en mi toda vida»», afirmó.

Señaló que con su marcha el próximo mes de junio, en el fin de la legislatura y tras las elecciones municipales del 28 de mayo, pone «punto y aparte en mi vida política». «Dejaré atrás 20 años de dedicación a la política municipal y los últimos 12 como alcalde de Coria. Ciudad que me acompañará siempre allí dónde esté», subrayó.

Nueva etapa

En la actualidad es vicesecretario general de Organización, del PP, formando parte del equipo de la nueva presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, que «me pidió que me incorporara a su proyecto», señaló. «Un proyecto ilusionante y un reto apasionante donde se me encomendó y asumí una gran responsabilidad y donde María Guardiola me ha pedido estar cerca y con la máxima dedicación». «Hoy Coria es una ciudad mejor que la que encontré, con más estabilidad, una ciudad referente, protagonista y situada en el mapa. Hoy Coria es más conocida y más ciudad», aseveró. Sobre su sucesor y o sucesora, será la propia María Guardiola quien desvele el nombre en un acto en Coria el próximo viernes.