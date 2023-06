Mañana sábado la emblemática plaza del Mentidero de Coria será el escenario de un gran espectáculo de la mano de la orquesta SMS y que se ofrece por cortesía de la Abanderada de las fiestas de San Juan 2023, Patricia Alfonso Barrios. Esta actuación comenzará a las once de la noche y será el acto que abrirá un programa intenso con motivo de las próximas fiestas del toro que se celebrará del 23 al 28 de junio. El conjunto musical SMS será el encargado de poner ritmo con un amplio y variado repertorio de canciones dentro de su gira The Best 2023.

Por otro lado, el salón de plenos del Ayuntamiento de Coria acogerá el próximo domingo 11 de junio la celebración con carácter extraordinario del pleno que ratificará el nombramiento de la Abanderada de las fiestas 2023, Patricia Alfonso Barrios. Esta sesión, que contará con la presencia de todos los ediles de la corporación municipal, se llevará a cabo después de la misa y procesión con motivo de Corpus Christi. La misa está prevista que comience a las seis de la tarde y estará presidida por el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, en la Catedral de Santa María de la Asunción. La comitiva en la que también estarán el alcalde, concejales de la corporación municipal y numerosos vecinos, recorrerá las calles del casco antiguo. Una vez finalizada la procesión, alrededor de las ocho de la tarde, se celebrará el pleno que también espera contar con los representantes de las distintas peñas, reinas y damas de honor. Después, la abanderada de las fiestas saldrá al balcón del ayuntamiento para dar el pistoletazo de salida de los Sanjuanes 2023 con el lanzamiento de cohetes. A continuación, la abanderada agasajará al público con dulces típicos, gazpacho y ponche en la plaza de san Pedro, frente el ayuntamiento. Desde ese día los caurienses ya inician su cuenta atrás para recibir una de sus fiestas más esperadas, declaradas de Interés Turístico Nacional y que atraen a miles de turistas de todo el mundo.