La cerámica, los dulces artesanos, el vidrio, las tradicionales mieles y licores, los quesos y embutidos de la tierra y dehesas extremeñas, abanicos, bolsos, alfombras, muñecos y un sinfín de productos elaborados a mano pudieron verse y comprar ayer durante toda la mañana en los 150 stands que se ubicaron en el casco histórico de Coria con motivo de la celebración del Jueves Turístico que este año ha cumplido su XXVIII edición. Artesanos llegados de distintas comunidades de España exhibieron al público sus mejores productos artesanales en esta fiesta que el ayuntamiento dedica cada año a la artesanía y al turismo.

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, hizo un recorrido por el mercado para visitar los distintos artesanos participantes a los que agradeció que hayan apostado por este día en Coria. Además, reconoció «la gran labor, esfuerzo y trabajo de todas las personas que de manera desinteresada han colaborado en la colocación y encendido de las velas en el Mercado Artesanal del miércoles por la noche», señaló. En concreto, agradeció la colaboración a los voluntarios particulares y a los colectivos y asociaciones implicadas en conseguir el éxito del evento.

Esta gran fiesta, que nació con el fin de impulsar el sector turístico y económico, volvió ayer a dar muestras de su gran éxito con una masiva afluencia de público que no le puso reparos al sofocante calor. Calzado y bolsos elaborados en cuero y un sinfín de bisutería es lo que pudo verse, entre otros productos, todo ello en un ambiente medieval y donde no faltó la animación de calle. Como colofón, los tamborileros y acordeonistas también animaron con su música en una jornada en la que no faltaron tampoco las actividades de diversión para pequeños.