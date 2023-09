Un total de 11 trabajadores del área de mantenimiento del Hospital Ciudad de Coria salieron ayer a la calle para protestar por la situación laboral que están sufriendo y en la que, según explicaron, llevan desde el pasado mes de abril sin percibir su nómina. Los afectados -1 jefe y 10 técnicos- expresaron su malestar por los impagos a los que están sometidos y los problemas que esto les supone en su día a día personal y familiar, puesto que tienen que hacer frente a distintos pagos y gastos que se ven afectados por no percibir sus correspondientes salarios. Por ello, y tras no darles una solución, han decidido salir a la calle para protestar y al mismo tiempo exigir que se les pague sus sueldos. «No sabemos el motivo, porque a veces nos dicen una cosa y luego otra», aseguraron ayer tras la protesta. No obstante, también lamentaron la falta de comunicación con responsables de la empresa para tratar de llegar a una solución sobre la nómina desde abril hasta agosto, incluida la paga extra del mes de julio.

Por su parte, la empresa Ingemont Tecnologías S.L., que tiene su sede social en Andalucía, es una subcontrata del hospital y que ha estado seis años prestando este servicio con estos empleados. «Es la primera vez que nos encontramos en esta situación con la empresa», reconocieron los trabajadores. De la misma manera dijeron que se han reunido con responsables del centro hospitalario para tratar de buscar alguna vía que les permite cobrar sus retribuciones, pero aún no ha llegado. De momento, ayer miércoles iniciaron un ciclo de protestas a pie de calle con el apoyo del sindicato UGT. Estos actos seguirán cada miércoles de septiembre y octubre, hasta que perciban sus sueldos y se solucione su situación.