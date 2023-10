El Ayuntamiento de Coria ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que hagan uso del servicio municipal denominado Línea Verde ya que «permite dar respuesta eficaz a cualquier consulta o queja medioambiental planteada, además de servir como canal directo de comunicación de las incidencias que se registran en el equipamiento urbano del municipio». Así lo ha expuesto el consistorio después de que en los últimos meses haya detectado que muchos ciudadanos utilizan otros canales y medios que no son los institucionales para dar todo tipo que quejas. Una circunstancia que, según advierten desde el ayuntamiento «no ayuda a resolver las quejas puesto que a través de esos medios no institucionales las quejas no llegan a las personas encargadas de solucionarlas».

Por ello, desde el ayuntamiento animan a todos los vecinos que vean algún desperfecto o algo similar que lo comuniquen a través de la Línea Verde, un servicio gratuito y que «es el procedimiento más adecuado, rápido y sencillo». Sobre su uso, desde el ayuntamiento explican que solo basta con descargar la aplicación en el Smartphone. Para ello el usuario se conecta a la web de Google Play o APP Store en función de la tecnología empleada en su dispositivo móvil (Android / Iphone). Seleccionar la aplicación Línea Verde, y la descarga se lleva a cabo de una forma fácil. Una vez abierta la aplicación, se decide si plantear una consulta o comunicar una incidencia. La aplicación se encarga de detectar de forma automática las coordenadas exactas en las que se encuentra. A continuación, el usuario tiene la posibilidad de adjuntar una foto con una breve descripción. Un responsable municipal recibe notificación y gestiona para darle una solución.