«He vivido una experiencia maravillosa y he aprendido mucho». Así se expresaba el joven diseñador de moda cauriense, Juan José Hernández, que a sus 23 años se ha quedado a las puertas de participar en el programa Maestros de la costura que emite Televisión Española. Una sensación que ha trasladado a la alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, durante un encuentro reciente en el ayuntamiento. No obstante, no llegar a la final no le quita ilusión por hacer algo que «me apasiona», confiesa. Más aún después de haber superado cuatro castings en los que ha tenido que aportar multitud de trabajos y vídeos hasta llegar a la última fase para la que tuvo que viajar hasta Madrid. Finalmente, en la capital de España es donde afrontó su último reto y donde se quedó a las puertas. «Volveré a intentarlo», confesó el modisto.

Reconoce que han sido muchas las horas de trabajo e ilusión que llevaba dentro de su mochila y a pesar de no haber superado la última prueba, el joven no ha escatimado en expresar muestras de su felicidad. De hecho, ha conseguido llegar a una final en la que competían 70 personas para entrar en un programa para el cual se presentaron 164.000 aspirantes. De momento, ya prepara un desfile a beneficio de AOEx -Asociación Oncológica Extremeña- para el 22 de octubre en el pabellón de deportes de Coria a las 18.00 horas y en la que el público podrá disfrutar de su colección Inmortales.