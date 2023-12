El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Coria ha calificado los presupuestos aprobados por el gobierno municipal del PP de «nada reales, decrecientes y opacos». Así lo manifestó ayer el portavoz socialista, Héctor Lisero, que manifestó que este presupuesto para el ejercicio 2024, «es el más bajo de los últimos años, con 800.000 euros menos que el presupuesto de 2023 y 1.100.000 menos que en 2022, apenas presenta inversiones y ataca directamente el Estado del Bienestar y a las políticas públicas de empleo», manifestó.

Así mismo advirtió que «hay partidas abiertas que de momento no contemplan financiación como son ayudas a mínimos vitales, servicio de ayuda a domicilio, atención a víctimas de violencia machista, escuelas profesionales, planes especiales de empleo o campañas de dinamización comercial, cientos de miles de euros que venían de la Junta de Extremadura, que de momento no están contemplados y que el ayuntamiento no asume con fondos propios», aseguró. En los presupuestos aprobados, añadió el portavoz socialista, «tampoco estiman cubrir plazas vacantes en la plantilla municipal, como es el caso de la policía o jubilaciones no cubiertas, hace caso omiso del derecho a la carrera profesional de los trabajadores y trabajadoras municipales, no hay reducción o bonificación de tasas e impuestos». Igualmente, se refirió a que tampoco se contemplan inversiones en instalaciones deportivas, ni un nuevo pabellón, entre otras infraestructuras, aseveró.