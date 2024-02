Dirigentes del PSOE regional y de Coria han presentado un total de 10 enmiendas a los presupuestos de la Junta de Extremadura de 2024 con el fin de que se incluyan determinadas inversiones para Coria y sus pedanías por una cuantía total de 3 millones de euros para este año. Precisamente, ayer, el portavoz adjunto en el grupo Parlamentario, portavoz de Empleo y coordinador de Infraestructuras y Transporte, Juan Ramón Ferreira, y el portavoz del PSOE de Coria, Héctor Lisero, explicaron estas enmiendas para las que han pedido el voto a favor de los diputados del gobierno de la líder del PP, María Guardiola.

Juan Ramón Ferreira detalló las propuestas socialistas para la ciudad, que ascienden a 3 millones de euros, en una intervención junto a Lisero y otro edil del PSOE, precisamente frente a un edificio que se construyó hace unos años para destinarse a centro de día y que hoy por hoy sigue sin abrirse. «Apelamos desde Coria a que los 3 millones de euros en enmiendas que son para dotarlas en servicios públicos para la mayoría social de Coria se aprueben con el voto del PP. Y si no lo hacen tendrán que explicarles a los ciudadanos caurienses por qué han decidido dejar abandonado el Centro de Día; por qué han decidido que no se amplíe el Hospital Ciudad de Coria (para el que reclaman una UCI); y por qué han decidido que la casa de la cultura no se pueda arreglar», afirmó Ferreira que añadió que dichas enmiendas se votarán hoy jueves día 1 de febrero en la Asamblea de Extremadura.

En concreto, sobre el centro de día, el portavoz adjunto explicó que se necesita una inversión de 300.000 euros para dotarlo de mobiliario y poder abrir, «y toca abrirlo ya este año», dijo. También hizo referencia al que fue alcalde de Coria, en estos años atrás, y ahora diputado en la Asamblea. «¿Dónde está la pancarta del señor Ballesteros para reivindicar la finalización de la autovía Ex-A1 hasta Monfortinho? ¿Dónde está para el Centro de Día, dónde está para el hospital? Nos gustaría saberlo porque a la alcaldesa no se la debe haber dejado, tampoco hemos visto a la alcaldesa reivindicando lo que se reivindicaba en 2023».

Ferreira recordó que parte de las enmiendas del grupo parlamentario socialista para Coria son las que el entonces alcalde, José Manuel García Ballesteros, y su grupo político pusieron sobre la mesa para los presupuestos del año anterior. Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Coria, Héctor Lisero, lamentó además de que se hayan rechazado estas enmiendas en una anterior Comisión y de que en las propuestas de PP y VOX «no hay nada para Coria». «Pedimos que no dejen aislada a Coria de nuevas inversiones», subrayó.