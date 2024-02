La Asociación de Jóvenes Taurinos de Coria cerrará mañana sábado 10 de febrero el plazo de inscripción para aquellas escuelas taurinas interesadas en participar en la IV edición del Desafío Nacional de Escuelas Taurinas Ciudad de Coria, un evento que celebra en colaboración con la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta y el ayuntamiento cauriense. Este certamen tiene como objetivo fomentar y promover la tauromaquia entre los jóvenes, brindándoles la oportunidad de mostrar sus habilidades y talento en el arte del toreo. Cada Escuela puede presentar un máximo de dos participantes, lo que permitirá que más Escuelas tengan la oportunidad de competir en este Desafío.

No obstante, también se permitirá la participación de aquellos que no pertenezcan a ninguna Escuela, aunque la organización solo admitirá un máximo de dos de ellos. Es importante tener en cuenta que la presentación de las solicitudes no garantiza la participación. De hecho, una vez finalizado el plazo, la organización se encargará de seleccionar a los participantes que finalmente podrán formar parte del evento. Una información que se notificará a cada uno de los seleccionados.

Por otro lado, la Asociación recordó que está abierto el plazo de renovación y nuevos socios para la temporada 2024 hasta el 29 de febrero. Respecto a las cuotas anuales, las renovaciones son de 30 euros, los nuevos socios 35; la renovación de parejas 55, las parejas nuevas 65 y los menores 10 euros.

Además de todo ello, el colectivo ha programado una visita a la ganadería López Gibaja para el domingo 18 de febrero. El grupo saldrá desde la plaza de la Paz a las 8.30 horas y las inscripciones se realizarán en el café Grana y Oro. También habrá un tentadero con una vaca. Todo ello dentro de una jornada en la que el aficionado al toro podrá vivir una experiencia taurina en plena dehesa.