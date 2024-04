«Coria es una ciudad ideal para vivirla, sentirla y disfrutarla»

Defina en una palabra la experiencia de ser alcaldesa.

Increíble.

Termine esta frase: ‘Coria es una ciudad ideal para...’

Para vivirla, sentirla y disfrutarla. De hecho, en unas jornadas empresariales que se han celebrado recientemente en Trujillo, pusieron la ciudad de Coria como ejemplo, puesto que somos uno de los municipios de la provincia de Cáceres con más actividades a lo largo del año. Nosotros no paramos, todas las semanas y fines de semana tenemos algo, ya sea promovido por las asociaciones, ya sean eventos deportivos o ya sean actos organizados por el propio ayuntamiento. Y eso, al final, transmite la imagen de Coria como una ciudad muy activa, donde no hay tiempo para aburrirse.

A lo largo del día usted toma muchas decisiones. ¿Le gusta escuchar antes de decidir?

Siempre me gusta escuchar a la gente que tengo más cerca, porque ellos ofrecen un criterio elaborado en base a una experiencia de muchos años de concejales. A los ediles nuevos también, porque aportan el punto fresco, más innovador y novedoso dentro del equipo de Gobierno. Me gusta consultar las cosas con mi equipo y que ellos estén informados de todos los pasos que doy como alcaldesa. Para eso nos reunimos todos los viernes a mediodía, para hablar y comentar. Uno por uno explica lo que hace y todos sabemos lo que realizan los demás. Nos permite estar mejor coordinados, organizados e informados.

¿Escucha a los ciudadanos?

Por supuesto. Tengo un día a la semana dedicado a visitas en mi despacho y recibo a todo el mundo. Hay cuestiones que las pueden resolver los concejales, y prefiero que sean ellos quienes intervengan en determinados casos que tienen en su mano solucionar, pero recibo a todas las personas que me lo solicitan. El lunes por la mañana organizo la agenda con Carmen (secretaria) y Thais (jefa de prensa), y el miércoles desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde recibo a gente. Yo creo que los vecinos lo agradecen, porque puedo dar una sensación de persona distante, pero es al contrario. Al final el alcalde es un vecino más y una vez que deje esta responsabilidad pues seré una ciudadana más. Esa perspectiva de la realidad no hay que perderla nunca. Si alguien pide una cita, lo hace porque necesita que se le escuche, y a lo mejor lo que para uno puede parecer algo simple, para esa persona supone algo importante, por eso le dedico tiempo. Pienso que ese tiempo está muy bien invertido.

¿Qué proyectos importantes había en el ayuntamiento cuando entró en mayo de 2023, y cuáles terminará en esta legislatura?

Hay muchos, sobre todo de obras. La finalización de la reforma de la avenida de Alfonso VII. Cuanto entré, esta obra ya se había adjudicado y faltaba el asfaltado. Lo que ha ocurrido es que al hacer esos trabajos nos hemos encontrado con que la acometida general de agua que baja de la zona de la Madre del Agua, hasta el hogar del pensionista, y que atraviesa la avenida, está muy antigua, es de fibrocemento y eso ocasiona que con las obras se registren roturas y averías. Por eso estamos valorando modernizar esa acometida antes de hacer el asfaltado, previsto después de agosto. Otro proyecto es la rotonda de la calle Brasil, que se iniciará en breve. Llevamos ocho meses y medio con esta obra paralizada por decisión de la diputación, por un papel que ha dado vueltas y vueltas. Otro de los proyectos importante radica en la muralla. En la legislatura pasada ya iniciamos la compra de viviendas adosadas y tengo claro que hay un tramo que tiene que quedar despejado en esta legislatura. Creo que a todos nos gusta ver la calle Corredera con esa amplitud. Y estamos haciendo un plan director para que todo el tratamiento exterior de la muralla quede unificado para siempre. Tenemos otros muchos proyectos relevantes como la creación de un polígono industrial en Puebla de Argeme. Y en Rincón del Obispo hemos comprado los antiguos cines. También debemos ofrecer espacios adecuados para que la gente pueda construir su vivienda y se quede a vivir en Rincón.

Cuando visitamos otros municipios de Extremadura y de otras regiones, con casco histórico, vemos lugares llenos de tiendas, restaurantes y bares. El Casco Histórico de Coria carece de ello. ¿Qué hará usted para revertirlo?

Nosotros, como ayuntamiento, lo que podemos hacer es crear las condiciones más óptimas. Hemos rehabilitado mucho el casco histórico y bajado la tasa del impuesto de construcciones al 75 % para todas las viviendas afectadas por el Plan Especial, y con eso ayudaremos a que las fachadas se arreglen. Es verdad que no hay actividad económica ni iniciativa empresarial. Yo estoy trabajando en ello y de hecho hace unos días hemos anunciado la creación de unos premios al emprendimiento, porque creo que hay que crear cantera y estamos necesitados de emprendedores en Coria y en toda nuestra comunidad autónoma. En ese aspecto, María Guardiola, la presidenta de la Junta de Extremadura, está dando los pasos adecuados para fomentar la aparición de nuevos emprendedores. También vamos a abrir la Cámara de Comercio, y este año además pondremos en marcha el Circular FAB, que ayudará a promover mentes creadoras que puedan emprender e innovar. También en el casco histórico instalaremos la fibra óptica. Hasta ahora había ADSL, pero en marzo acaba.

Usted siempre cita como una prioridad el turismo, por generar riqueza y empleo. ¿En qué acciones trabajan para atraer a más turistas que pernocten en la ciudad y consuman?

Tenemos que conseguir que el turista venga y para eso hacemos campañas de promoción. Recientemente hemos lanzado Taurotour Coria. Creo que el toro es una parte muy significativa dentro de la ciudad y una vía muy necesaria para consolidar el turismo. De hecho, las visitas a ganaderías de fincas próximas nos traen muchos grupos de turistas. Lo que hace falta es que la gente de Coria se lo crea, que el emprendedor se convenza de que tiene posibilidades de hacer un negocio dentro del casco histórico. Me duele en el alma ver que un turista viene y no puede comprar ni llevarse ni un souvenir. Es cierto que se están creando plazas hoteleras en forma de apartamentos turísticos. En este sector, también existe una empresa en Coria que se dedica a hacer visitas guiadas y que está funcionando muy bien. Ahora se ha creado otra nueva. Pero siempre tiene que ser a través de la iniciativa privada, desde el ámbito público nosotros lo único que podemos hacer es respaldar y apoyar. También estamos trabajando para recuperar y dar uso al seminario antiguo.

Coria sigue contar con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). ¿Es necesario?

Absolutamente. La falta de Plan General tiene bloqueada a la ciudad desde hace muchos años. Yo me comprometo a la aprobación inicial en esta legislatura.

¿Considera que la burocracia a la hora de realizar gestiones y procesos administrativos va más lenta de lo que usted quisiera?

Siempre. Los ritmos que nosotros manejamos en política son más rápidos. Nosotros disponemos de cuatro años para desarrollar nuestro proyecto de ciudad, por eso hemos marcado unas pautas claras de lo que tenemos que hacer cada año. Nos gustaría que los asuntos administrativos fueran más ágiles, pero debemos adaptarnos y cumplir siempre los tiempos.

A pocos días de tomar posesión de su cargo como alcaldesa, realizó visitas a consejerías de la Junta de Extremadura en Mérida, y se reunió con consejeros. ¿Qué demandas ha expuesto?

Pido en función de las necesidades. Primero acudí a la Consejería de Infraestructuras para tratar el Plan General y la estación de autobuses, que se ha mejorado sustancialmente. En los primeros días también visité a la responsable del Sepad para tratar como prioridad la apertura del nuevo centro de día.

¿Qué ha avanzado usted en cuanto a las gestiones que posibiliten la apertura y puesta en marcha de este servicio tan demandado por la ciudadanía?

En la reunión con la responsable del Sepad, me transmitió su compromiso de licitar la gestión del centro este año. Antes hay que dotarlo de equipamiento. Sinceramente, me duele profundamente que nuestros mayores tengan que ir a centros de otros municipios de la comarca. Coria es una ciudad con entidad más que suficiente para tener abierto un centro de día.

En varias ocasiones usted ha mostrado su preocupación por la falta de alternativas de ocio para la población juvenil en la ciudad. ¿Cree que el Espacio para la Creación Joven (ECJ) puede cubrir definitivamente esa demanda? ¿De qué manera trabajan usted y su equipo de gobierno para su apertura y puesta en marcha?

Pienso que es un servicio esencial. Hay un vacío ahora mismo para la gente joven en esta ciudad. Hace poco, en un municipio de Badajoz, una iniciativa privada -y subrayo lo de privada- ha abierto un espacio de creación joven con zonas de juego, wifi, etc... Mi compromiso y el de la Consejería de Juventud de la Junta es abrir este espacio. Un primer paso que hemos dado ha sido lograr que trabaje en el ECJ de Coria una técnico que estaba asignada en nuestra ciudad, pero que durante varios años ha estado trabajando en otro pueblo cercano. Ahora lo hará en Coria.

¿Le da miedo tomar decisiones equivocadas o que le pongan en contra a parte de la ciudadanía?

Pienso que ese miedo lo llevamos todos los alcaldes y alcaldesas, pero hay que tener confianza en las resoluciones que cada uno toma, y la experiencia es un grado, eso ayuda en la toma de decisiones.

¿Se siente agradecida a la ciudadanía cauriense por darle la oportunidad de trabajar por Coria?

Tengo claro que las instituciones no son de nadie, aquí nos ponen y nos quitan los ciudadanos, y todo se lo debemos a ellos, ser concejal o alcaldesa es una vocación de servicio público. Quien lo mire de otra manera realmente está en el sitio equivocado. Me siento infinitamente agradecida por el respaldo de los caurienses. No puedo sentirme más feliz. Mi gratitud la devolveré de la única manera que sé: trabajando, trabajando y trabajando. Esto en la misma dirección del proyecto en el que mi partido, el PP, llevamos realizando desde el 2011 en la ciudad.

Entre tanto volumen de trabajo que afronta cada jornada, ¿cuál es su momento preferido del día?

La mañana. Me levanto a las seis y media, pongo la radio y desayuno durante media hora. Me siento, leo la prensa y firmo documentos con el teléfono, así cuando llegan los trabajadores al ayuntamiento ya los encuentran firmados.

¿Tiene alguna manía?

Muchas. Me gusta mucho el orden, no soporto la dejadez ni el abandono.

Dígame su plato favorito.

El cocido.

¿Un libro?

El tiempo entre costuras.

¿Una película?

Bajo el sol de la Toscana.