La alcaldesa de Coria defiende la norma sobre el traslado de los bueyes de los Sanjuanes

El Ayuntamiento de Coria, a través de su alcaldesa, Almudena Domingo, defendió ayer la normativa que regula el desarrollo y participación de los jinetes en el traslado de bueyes que tendrá lugar el próximo 23 de junio en el primer día de las fiestas de San Juan 2024. En una intervención junto al Abanderado de las fiestas, Alberto José Díaz y concejales del equipo de gobierno, la alcaldesa aclaró algunos aspectos en referencia a las bases de participación de los jinetes a caballo, tras algunas críticas manifestadas en estos días por algunos jinetes. «Todos debemos ser conscientes de la importancia que tienen los festejos taurinos de San Juan», manifestó la alcaldesa y apuntó que la documentación rellenable para la inscripción de participación de todos los interesados está publicada en la web de San Juan y aclaró que «es igual para todos los jinetes participantes». Las personas que quieran formar parte de esta actividad, deben entregar una declaración jurada y fotocopia del DNI en el Registro General del Ayuntamiento, correo electrónico o bien a través de sede electrónica municipal. Otro aspecto al que se refirió es el de la Ordenanza Taurina Municipal número 8, que es la que regula las fiestas de San Juan aprobada en pleno, por unanimidad, por todos los grupos políticos del ayuntamiento en 2012. Con el único objetivo de mejorar y dar una seguridad a las Fiestas de San Juan y, por tanto, a la Tauromaquia. En dicha normativa se incluye el traslado de bueyes, el horario de salida de Mínguez y llegada a la ciudad, incluso el número de jinetes de la organización que han de guiar a los mansos hasta Coria.

Esta normativa , según la alcaldesa, «se fijó en 2017 y no ha hecho que descienda el número de participantes, que se ha mantenido en el medio centenar estos años». «Si para participar en cualquier actividad del ayuntamiento, como es un curso de natación hay que inscribirse, no entiendo el motivo de por qué en lo de los bueyes hay inconveniente para inscribirse». Añadió que el traslado de los bueyes se organiza para disfrute de caballistas y el nutrido público que abarrota calles, vallados y talanqueras, miles de espectadores y esto debe estar regulado», aseveró. «Esto no es ni puede ser una reunión de amigos, que salen a caballo, esto es el traslado de los capeones y mansos de San Juan», recalcó. Finalmente, defendió la labor de los miembros de la Comisión Técnica de Seguridad, y que con su labor han conseguido que los Sanjuanes «sean referente y lo sigan siendo en el futuro».