El Ayuntamiento de Coria pide a los vecinos que se respeten los horarios de basura

El Ayuntamiento de Coria continúa con sus acciones que tienen como principal objetivo conseguir una ciudad más limpia y con un mejor aspecto de cara tanto a los ciudadanos que viven en ella como con miras a visitantes y turistas. No obstante, desde el consistorio se recalca que «todo ello resultará estéril si no se cuenta con la colaboración y buena voluntad de todos los vecinos». Por este motivo, se apela al sentido común y a la buena disposición de toda la ciudadanía para lograr una ciudad más presentable, requiriendo a quienes no lo están haciendo así para que cumplan las normas de la Ordenanza Municipal de Convivencia, especialmente, en lo que afecta a la recogida de las basuras.

De esta manera, desde el ayuntamiento se recuerda que el horario de verano para el depósito de los residuos urbanos como son basuras orgánicas se podrán depositar las bolsas en los contenedores correspondientes de 20.00 a 7.00 horas en julio y agosto, hasta septiembre. Respecto a los muebles y otros enseres tendrán el mismo horario pero solo en los días 1 y 15 de cada mes. Si estos días coincidieran con vísperas de festivo, se depositarán el mismo día de la jornada festiva. Así mismo, se señala que en caso de encontrarse saturado alguno de los recipientes, el depósito se efectuará en los más cercanos, sin que por este motivo puedan quedarse fuera de los contenedores correspondientes.

Por otro lado, se recuerda que no se permite arrojar escombros aunque sean de poca entidad ni restos de poda en los contenedores, dado que esta práctica, atasca el sistema de compactado del camión de recogida.

Para una ordenada convivencia, es necesaria la colaboración de toda la ciudadanía. Cabe recordar que, según la Ordenanza Reguladora número 1 de Convivencia de la Ciudad de Coria, en su artículo 24, depositar residuos domiciliarios y asimilables a urbanos sin respetar los horarios establecidos tendrán una sanción muy grave de multa de hasta 1.500 euros. Por tanto, Policía Local de Coria llevará un control exhaustivo estos días para evitar que los contenedores se llenen de enseres.