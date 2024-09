Coria abre paso al certamen de teatro no profesional

El Ayuntamiento de Coria sigue en su apuesta por la cultura y el arte y en este caso con el teatro no profesional, también conocido como teatro amateur, expresión artística realizada por personas que no se dedican profesionalmente a la actuación. Este tipo de teatro es fundamental en la promoción de la cultura y el arte, permitiendo a actores y directores explorar temas sociales y culturales de manera más libre y creativa. Los grupos no profesionales interesados en participar en el certamen pueden presentar la documentación hasta el 10 de septiembre, inclusive.

Dichas solicitudes se dirigirán a la alcaldía del ayuntamiento de Coria y se presentarán a través de la sede electrónica.

En la solicitud de participación se detallarán los datos del grupo -nombre, dirección y teléfono, además del currículum, el título de la obra, autor y resumen de la misma, reparto y necesidades técnicas del montaje, incluyendo fotos y DVD del montaje. Entre todos los grupos que concurran para el mismo, la comisión organizadora seleccionará cuatro, que serán los que participen en el certamen. Este se celebrará en la fecha determinada por la convocatoria. A los grupos seleccionados con derecho a participar se les otorgará una cuantía de 900 euros.