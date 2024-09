La Comisión Jurídica de Extremadura anula la licitación del Plan General Municipal de Coria

La Comisión Jurídica de Extremadura ha anulado el proceso de licitación del Plan General Municipal de Coria tras el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la representación de Estudio Thuban, S.L, lo que supone un nuevo varapalo para el desarrollo normal de los trámites que tratan de conseguir que la ciudad de Coria cuente con su primer Plan General Municipal. De hecho, dicho recurso se interpuso frente al acuerdo adoptado el 15 de mayo por el pleno del Ayuntamiento de Coria que adjudicó el expediente de contratación del Servicio de Redacción del Plan General Municipal (PGM) y la revisión del Plan Especial del Casco Histórico.

Dicha resolución es definitiva en la vía administrativa. Estudio Thuban S.L. es una empresa que, habiendo participado en la licitación, solicitó la anulación de la adjudicación y de todos aquellos actos que le sirven de antecedente en el mismo expediente, con el fin de que por parte del órgano de contratación se regule el proceso de adjudicación «estableciendo que la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor se lleve a cabo por un comité de expertos». A diferencia de lo ocurrido en el procedimiento ya anulado que la resolución de la adjudicación fue realizada por el Arquitecto Municipal.

Desde el Ayuntamiento de Coria se explicó que tras la resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura de anular el proceso de licitación, «volverá a iniciarse un nuevo proceso». No obstante, se matizó que este tipo de trámites que afectan al Plan General Municipal «son muy complejos» y que lo ocurrido ahora en lo que afecta a Coria, «también se ha dado en otros municipios». También se especificó que en el nuevo proceso de licitación se contará con un Comité de Expertos, algo que no se ha utilizado en el anterior, ya anulado. Teniendo en cuenta este recurso y posterior anulación de la licitación y adjudicación, el ayuntamiento ha modificado algunos aspectos para la redacción del Plan reduciendo de 5 a 4 años el tiempo necesario para dicha redacción para no alargar más el proceso y conseguir que la ciudad tenga su primer Plan General Municipal.

De esta manera se ha anulado la adjudicación que fue aprobada en mayo a favor de la empresa Jornet Llop Pastor Arquitectos, con domicilio en Barcelona (Cataluña). Dicha adjudicación se realizó por 242.000 euros e incluía además la revisión del Plan Especial del Casco Histórico. Esta empresa catalana se dedica al desarrollo de proyectos de arquitectura y urbanismo desde que se fundó en 1988. Tiene además numerosos premios en urbanismo a nivel nacional e internacional. El actual equipo de gobierno con su alcaldesa, Almudena Domingo, desde el primer día que empezó la legislatura se marcó como una de sus prioridades impulsar el Plan para dotar a Coria de esta herramienta que calificó de «primordial», para el futuro desarrollo y regulación urbanística.