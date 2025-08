Cada grupo del certamen de teatro no profesional de Coria recibirá 900 euros de premio

El Ayuntamiento de Coria ha convocado las bases reguladoras para otorgar los premios del Certamen de Teatro No Profesional Ciudad de Coria 2025 y en los que se entregará 900 euros a cada uno de los grupos seleccionados. Podrán ser beneficiarios de los premios los grupos de teatro no profesionales, excepto los grupos locales. El certamen se celebrará del 17 de octubre al 28 de noviembre y podrán participar todos los grupos de teatro no profesionales que lo deseen, a excepción de los locales, que cumplan los requisitos de las bases reguladoras.

Las solicitudes de participación se dirigirán a la alcaldía del ayuntamiento y se presentarán a través de su sede electrónica hasta el 19 de septiembre. En la solicitud de participación se detallarán los datos del grupo (nombre, dirección, teléfono, etc., currículum y título de la obra, autor y resumen de la misma. Así como las necesidades técnicas del montaje. Se valorarán distintos aspectos de la interpretación: expresión oral, expresión corporal, escenografía, vestuario, trabajo grupal y puesta en escena. De todos los grupos que concurran, se seleccionará cuatro grupos para actuar en octubre y noviembre.