El plazo para optar a los Premios San Pedro de Alcántara 2025 de Coria sigue abierto

El Ayuntamiento de Coria, con motivo de la IX edición de los Premios San Pedro de Alcántara, Patrón de la Ciudad, tiene abierto el plazo para que todas aquellas personas o colectivos de la localidad que lo deseen presenten sus propuestas para la concesión de estos galardones, en concreto para el Premio al Cauriense del Año. Dicho plazo estará vigente hasta el 15 de septiembre, fecha límite para la presentación de propuestas por parte de las diferentes entidades; ya sean asociativas, culturales, científicas o socio-económicas de carácter privado, radicadas en la Ciudad de Coria, o en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y relacionadas con la localidad, o a instancias de las entidades asociativas de los caurienses o extremeños asentados fuera de la región para la concesión del Premio al Cauriense del Año.

Cabe destacar que las propuestas que se formulen deberán acompañarse de un informe, lo más completo posible, sobre los méritos que hacen del propuesto merecedor del honor tal y como se refleja en el Reglamento por el que se regulan los Honores y Distinciones. Dichas propuestas deberán presentarse en el ayuntamiento.