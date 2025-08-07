El PSOE advierte del detrimento de los servicios públicos y bajada de población en Coria

El secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha realzado al nuevo equipo de la agrupación socialista de Coria, tras su renovación, durante su visita esta mañana a la ciudad cauriense durante la cual además se refirió a asuntos de interés municipal. Sánchez Cotrina, que estuvo acompañado del nuevo secretario general de la agrupación local, Ángel Martín, lamentó la pérdida, según él, de población que sufre la ciudad en los últimos años. «Estamos viendo como cada día la población cae, hemos bajado más de 1.000 habitantes en la última década y eso para ser una ciudad referencia, que es la cabecera de la comarca, pues sinceramente es algo desolador», manifestó.

El secretario general provincial criticó al actual gobierno municipal del PP por «no ser capaces de atraer población» y alertó del detrimento de servicios refiriéndose, entre otros, al Hospital Ciudad de Coria. «Estamos viendo como las especialidades del hospital de Coria van minándose y deteriorando cada día y deteriorando. Estamos solo con 1 cardiólogo y 1 radiólogo y eso hace que por ejemplo la nueva resonancia que inauguró hace muy poco la presidenta Guardiola se tenga que monitorizar desde la ciudad de Cáceres». Por tanto, según Sánchez Cotrina, «estamos viendo que hay una política más de estética que de realidades», aseveró.

También hizo un llamamiento al gobierno municipal del PP para que el nuevo Plan General Municipal «vaya en la dirección del progreso, de poder ampliar el suelo industrial y permita el asentamiento de empresas». Igualmente, criticó la gestión sobre el futuro centro de día al que «todavía no le han dado una solución». Y emplazó a la ciudadanía a hacer una reflexión y que vea en el nuevo equipo del PSOE local, «una referencia para empezar a trabajar por una ciudad que quiera crecer y que quiera la ambición de volver a situarse como esa ciudad referente del comercio y de los servicios públicos en el Valle del Alagón», subrayó.