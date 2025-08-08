Organizan numerosas actividades lúdicas y deportivas del 12 al 17 de agosto en Calzadilla

El municipio de Calzadilla acogerá un intenso programa de actividades lúdicas y deportivas que se desarrollarán del 12 al 17 de agosto. Se comenzará el primer día con aquaeróbic de 20.00 a 21.00 horas. Las plazas será hasta completar aforo y organiza el Servicio de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad. El día 15 habrá un parque acuático en la piscina municipal, de 12.00 a 14.00 horas. La entrada será gratuita.

La programación se complementará con otra interesante actividad el día 16 de agosto y en concreto será la III Gymkana Lagarta, organizado por el grupo Folklórico Las Mondas. El plazo de inscripciones para participar estará abierto hasta el 13 de agosto y los niños y niñas podrán pasar un rato divertido al mismo tiempo que aprenden. Se comenzará a las ocho de la tarde y se entregarán varios premios. Se premiará al mejor grupo disfrazado y se valorará también a los equipos que demuestren mayor creatividad, originalidad, esfuerzo y cohesión en sus disfraces. El programa acabará el domingo 17 de agosto con la carrera popular El Lagarto a las 19.00 horas. Las inscripciones se harán en la piscina municipal.