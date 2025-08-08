El V Concurso de Microrrelatos del Festival Gata Negra de Moraleja registra 397 obras

El Festival Gata Negra, que en estos días se ha celebrado en Moraleja, ha otorgado el primer premio del V Concurso de Microrrelatos a ‘Marea alta’, cuyo autor es Amalio José Robledo Rojo, de Valverde del Fresno (Cáceres).

El jurado, formado por miembros del Club de Lectura, con la participación del comisario del festival, Luis Roso, y presidido José María Brull, Presidente de la Asociación Club de Lectura de Moraleja, organizadora del Concurso, explicó que se presentaron 397 relatos. El segundo premio ha sido para ‘Cucarachas’, de Maximiliano Jarque Blasco, de Valencia. El accésit al mejor relato extremeño ha sido para ‘Apetito’, de Gabino Sánchez Llamazares, de Zafra (Badajoz).