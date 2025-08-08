El XXVIII Festival Internacional de Guitarra de Coria queda desierto

El XXVIII Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Coria ha puesto el broche final hoy por la mañana con el acto de entrega de premios a los ganadores del concurso senior y junior en la Catedral Sta. María de la Asunción de Coria con la presencia de la alcaldesa, Almudena Domingo; el director del Festival Hugo Heller y el coordinador del mismo, Javier Rodríguez. Además de los miembros del jurado; Anabel Montesinos, Dimitry Van Hal Deren, Thomas Offerman, Igor Klokov y Hugo Geller. El jurado decidió por unanimidad quedar desierto el primer premio, del XXVIII Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Coria, otorgando el segundo premio compartido entre Shenghao Liu (China) y Diogo Carlos (Portugal), el tercer premio ha recaído en el salmantino, Mario Pino y el cuarto premio, ha recaído en el emeritense, Ignacio Cuadrad. Precisamente, este se llevó el Premio del Público y Premio de Extremadura.

En cuanto al concurso junior, el ganador ha sido Beñat Munioz Guren y el segundo premio ha recaído en Daría García. La alcaldesa dio la enhorabuena a todos los ganadores y felicitó a los participantes en general. Además, aprovechó el acto para agradecer la colaboración de las instituciones y sobre todo el esfuerzo y el trabajo de sus organizadores, Hugo Geller y Javier Rodríguez. Desde el ayuntamiento se seguirá apoyando y apostando por este festival que ya ha cumplido 28 ediciones y esperemos sean muchos más, ha dicho.

Varios músicos

El festival comenzó el 1 de agosto con el concierto inaugural Café Quijano, que reunió a numeroso público en la plaza de la catedral. Además, el festival también ha contado con el concierto de Pedro Mateo González, Aniello Desiderio, Anabel Montesinos, Douglas Lora, Los Ángeles Guitar Quarter y el concierto del ganador de la edición anterior, Igor Klokov.