Cita musical
El XXVIII Festival Internacional de Guitarra de Coria queda desierto
El segundo premio ha sido compartido entre Shenghao Liu (China) y Diogo Carlos (Portugal). El programa ha incluido varios conciertos en la catedral
El XXVIII Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Coria ha puesto el broche final hoy por la mañana con el acto de entrega de premios a los ganadores del concurso senior y junior en la Catedral Sta. María de la Asunción de Coria con la presencia de la alcaldesa, Almudena Domingo; el director del Festival Hugo Heller y el coordinador del mismo, Javier Rodríguez. Además de los miembros del jurado; Anabel Montesinos, Dimitry Van Hal Deren, Thomas Offerman, Igor Klokov y Hugo Geller. El jurado decidió por unanimidad quedar desierto el primer premio, del XXVIII Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Coria, otorgando el segundo premio compartido entre Shenghao Liu (China) y Diogo Carlos (Portugal), el tercer premio ha recaído en el salmantino, Mario Pino y el cuarto premio, ha recaído en el emeritense, Ignacio Cuadrad. Precisamente, este se llevó el Premio del Público y Premio de Extremadura.
En cuanto al concurso junior, el ganador ha sido Beñat Munioz Guren y el segundo premio ha recaído en Daría García. La alcaldesa dio la enhorabuena a todos los ganadores y felicitó a los participantes en general. Además, aprovechó el acto para agradecer la colaboración de las instituciones y sobre todo el esfuerzo y el trabajo de sus organizadores, Hugo Geller y Javier Rodríguez. Desde el ayuntamiento se seguirá apoyando y apostando por este festival que ya ha cumplido 28 ediciones y esperemos sean muchos más, ha dicho.
Varios músicos
El festival comenzó el 1 de agosto con el concierto inaugural Café Quijano, que reunió a numeroso público en la plaza de la catedral. Además, el festival también ha contado con el concierto de Pedro Mateo González, Aniello Desiderio, Anabel Montesinos, Douglas Lora, Los Ángeles Guitar Quarter y el concierto del ganador de la edición anterior, Igor Klokov.
- Aprobada la cesión de terrenos para la construcción de la base del Infoex en Coria
- El Ayuntamiento de Pozuelo de Zarzón adquiere nuevos medios sanitarios para el consultorio
- Peñas y toros animan San Buenaventura 2025 en Moraleja
- El Ayuntamiento de Calzadilla ofrece cine, música folk, rutas a pie y en bici y deporte este verano
- El ‘Agosto turístico’ de Coria traerá numerosas actividades para todos los públicos
- El Ayuntamiento de Moraleja intensifica los tratamientos para erradicar las plagas de cucarachas
- El Ayuntamiento de Coria ofrece un amplio programa deportivo durante julio y agosto
- El Ayuntamiento de Coria premia a cuatro estudiantes por las mejores notas