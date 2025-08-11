Ejecutan obras de reforma de la zona infantil del Parque Emeterio Martín de Moraleja

El Ayuntamiento de Moraleja ejecuta obras de reforma en el Parque Emeterio Martín. Se instalarán juegos que estarán dedicados a la temática de los bomberos y que fue elegido por los más pequeños, que asistieron a un pleno infantil protagonizado en el ayuntamiento.

El presupuesto de licitación de estos trabajos es de 127.752,15 euros, IVA incluido. Tras optar dos empresas, se ha adjudicado a la empresa EULEN por 110.057,97 euros. Las actuaciones, que acabarán en septiembre, incluyen instalación de nuevo césped artificial, instalación de riego, siembra de césped en sistema triangular, instalación de nuevos juegos, parque de bomberos, aparatos de gimnasia en la calle y colocación de adoquines de filtración. El fin es aumentar en zonas verdes y mejorar la seguridad de los pequeños.