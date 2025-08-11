Infraestructuras
Ejecutan obras de reforma de la zona infantil del Parque Emeterio Martín de Moraleja
Instalan nuevo césped artificial, sistema de riego y nuevos juegos dedicados a la temática de los bomberos a petición de los niños
El Ayuntamiento de Moraleja ejecuta obras de reforma en el Parque Emeterio Martín. Se instalarán juegos que estarán dedicados a la temática de los bomberos y que fue elegido por los más pequeños, que asistieron a un pleno infantil protagonizado en el ayuntamiento.
El presupuesto de licitación de estos trabajos es de 127.752,15 euros, IVA incluido. Tras optar dos empresas, se ha adjudicado a la empresa EULEN por 110.057,97 euros. Las actuaciones, que acabarán en septiembre, incluyen instalación de nuevo césped artificial, instalación de riego, siembra de césped en sistema triangular, instalación de nuevos juegos, parque de bomberos, aparatos de gimnasia en la calle y colocación de adoquines de filtración. El fin es aumentar en zonas verdes y mejorar la seguridad de los pequeños.
- Aprobada la cesión de terrenos para la construcción de la base del Infoex en Coria
- El PSOE advierte del 'detrimento' de los servicios públicos y bajada de población en Coria
- El Ayuntamiento de Pozuelo de Zarzón adquiere nuevos medios sanitarios para el consultorio
- Peñas y toros animan San Buenaventura 2025 en Moraleja
- El Ayuntamiento de Calzadilla ofrece cine, música folk, rutas a pie y en bici y deporte este verano
- El ‘Agosto turístico’ de Coria traerá numerosas actividades para todos los públicos
- El Ayuntamiento de Moraleja intensifica los tratamientos para erradicar las plagas de cucarachas
- El Ayuntamiento de Coria ofrece un amplio programa deportivo durante julio y agosto