La IV edición de Isla Party se celebra el 23 de agosto con distintos dj’s en Coria

La ciudad cauriense será el escenario de una intensa programación de eventos que promete ser una de las estaciones más divertidas del año con la celebración de infinidad de actividades que girarán en torno al ya tradicional Jueves Turístico. Este mes se viste de fiesta y lo hace con la celebración de la IV edición Isla Party, uno de los acontecimientos más esperados por los más jóvenes dentro del programa del Agosto Turístico, que cada año llena la ciudad de actuaciones musicales, espectáculos de cultura, tradición y diversión.

La fiesta, que cumple ya la cuarta edición y tras el éxito cosechado en las anteriores, se celebrará el próximo día 23 de agosto en el campo de fútbol de tierra (junto al campo de fútbol César Sánchez). Se trata de un evento de música de la mano de diversos dj´s que comenzará a las 23.59 horas. En concreto, Isla Party contará con la presencia de uno de los dj’s más destacados del momento y que, según el ayuntamiento, se trata de Jayxme, que estará acompañado además por los jóvenes djs Borja Nieto y Mario Gariba.

De esta manera, el entorno natural de La Isla, a orillas del río Alagón, volverá a convertirse en el epicentro de la fiesta más esperada del verano, con música actual para garantizar la máxima diversión de los asistentes. Desde el ayuntamiento se destacó que este evento musical de la Isla Party se ha consolidado como un referente del ocio nocturno veraniego en el norte de Extremadura, atrayendo cada edición a cientos de asistentes tanto de la localidad como de otros puntos de la región. Esta cuarta edición promete superar todas las expectativas. La entrada a las instalaciones del campo para asistir y disfrutar de cada uno de los conciertos será gratuita. Finalmente, desde el consistorio se animó a los chicos de Coria y alrededores a disfrutar de la fiesta Isla Party por la que se ha apostado nuevamente por este tipo de eventos para los más jóvenes.