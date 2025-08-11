Voluntarios del Arciprestazgo de Cáritas Coria comparten una jornada en el campamento de verano

Un total de 32 voluntarios del Arciprestazgo de Cáritas de Coria han compartido, recientemente, una jornada con los chicos y chicas acampados en las instalaciones de Descargamaría, en plena naturaleza. A pesar del intenso calor, voluntarios de las localidades de Torrejoncillo, Coria, Moraleja y Calzadilla tomaron rumbo para compartir una tarde con los citados acampados, monitores y dirección del campamento.

La jornada comenzó con una exposición de fotos de las diferentes actividades que se están llevando a cabo en el citado arciprestazgo, en la que los voluntarios fueron explicando. Seguidamente, se les invitó a que opinaran sobre qué es para ellos Cáritas, surgiendo una batería de respuestas. Seguidamente, desde el arciprestazgo se les explicó la estructura del mismo y como se organizan a nivel local, arciprestal y diocesano. Se llevó a cabo un taller solidario enfocado a regalar paz, solidaridad, felicidad y prosperidad para los niños que nacen en el hospital de Coria, a través del proyecto de Encarni y sus poemas que durante varios años lleva desarrollando. Se finalizó con el Círculo del Silencio dedicado a la Infancia.