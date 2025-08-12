Infraestructuras
El Ayuntamiento de Calzadilla ejecuta mejoras en dos vías públicas
Realiza obras en la calle Puente donde se renueva el pavimento y en la calle Gabriel y Galán con la sustitución de los acerados y red de saneamiento
El Ayuntamiento de Calzadilla ha llevado a cabo obras de pavimentación en la calle Puente (Zona del Pesquerón). En concreto, según explicó el alcalde, Alejandro Madejón. Se ha preparado el terreno y pavimentado esta vía pública, que era una de las pocas del casco urbano que estaba sin pavimentar. Estas mejoras se han realizado con fondos propios del consistorio. «De esta manera se facilita el tránsito y mejora la accesibilidad de la zona», manifestó el alcalde.
Por otro lado, también se ha finalizado la mejora de la movilidad peatonal en la calle Gabriel y Galán. En concreto se ha renovado el pavimento con hormigón pulido, sustituido el acerado y cambiado las redes de abastecimiento y saneamiento que se encontraban en la vía pública.
