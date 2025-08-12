Solidaridad
Cáritas de Coria inicia la recogida de material escolar
Pone en marcha una campaña que durará hasta el próximo 15 de septiembre
Cáritas Interparroquial de Coria pone en marcha, un año más, una campaña solidaria de recogida de material escolar. Estará abierta desde el día 15 de agosto hasta el día 15 de septiembre, con el objetivo de facilitar la vuelta al colegio a los niños de familias con recursos muy limitados. Como en años anteriores, se ha habilitado un espacio como punto de recogida en la Iglesia de San Ignacio de Loyola en Coria.
Al finalizar la campaña, se prepararán lotes de este material para los niños, y cajas solidarias para las entidades que las soliciten. El material que demanda Cáritas para los alumnos de primaria, son: libretas, cuadernos, folios, gomas de borrar, sacapuntas; ceras, lápices, rotuladores, plastilinas, témperas de colores; reglas, cartabones, tijeras de punta redonda y mochilas. Desde la entidad se ha animado a hacer aportaciones para facilitar la vuelta al cole de estos niños.
