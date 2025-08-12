Eficiencia energética
Instalan luminarias LED en la zona industrial de Los Rosales en Coria
También se han colocado en el barrio de Santiago. En total han sido 180 luces con un coste de 17.800 euros de fondos municipales
El Ayuntamiento de Coria continúa trabajando en su compromiso por una gestión sostenible, realizando importantes mejoras en la iluminación pública de diferentes zonas. En esta ocasión, se han instalado un total de 180 luminarias con tecnología LED en el Polígono Industrial Los Rosales y el barrio de Moscoso, con 17.800 euros provenientes de fondos municipales.
Así lo anunció la alcaldesa, Almudena Domingo, que destacó que, gracias a esta renovación, en Los Rosales se han sustituido luminarias de 150W por otras de 90W, mientras que en el barrio de Moscoso se ha realizado el cambio de luminarias de 70W a 40W. Estas mejoras no solo garantizan una mejor iluminación en las calles, sino que también contribuyen a reducir el consumo energético, generando ahorros económicos para la ciudad y promoviendo un uso más responsable de los recursos.
La primera edil ha afirmado que, «seguimos avanzando hacia una ciudad más eficiente y sostenible», «estas acciones reflejan nuestro compromiso con el medio ambiente y el bienestar de nuestros vecinos», añadió. El Ayuntamiento de Coria reafirma así su apuesta por una gestión pública que prioriza la sostenibilidad y eficiencia energética, trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
