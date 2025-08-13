Inician las obras de mejora en las cubiertas de edificios municipales en una pedanía de Coria

El Ayuntamiento de Coria ha iniciado las obras de conservación y mantenimiento de varias cubiertas de edificios municipales en la pedanía de Puebla de Argeme. Esta actuación forma parte del programa de Pedanías Obras 2024, impulsado por la Diputación Provincial de Cáceres, que aporta el 90% del presupuesto total, el restante 10% el consistorio. Con una inversión total de 24.192 euros, la financiación se distribuye entre la diputación de Cáceres, con una aportación de 21.772,80 euros, y el ayuntamiento cauriense, que contribuye con 2.419,20 euros.

Los trabajos consisten en la retirada de cubiertas de teja deterioradas y la colocación de nuevas tejas cerámicas en varios inmuebles públicos del núcleo urbano de Puebla de Argeme. La intervención alcanza una superficie total de 755 metros cuadrados en planta, que se eleva a 865 metros reales debido a la inclinación de las cubiertas, y se estima la utilización de 1.040 metros de teja, teniendo en cuenta posibles roturas.

Los edificios afectados son: Una edificación en calle Pino s/n (245 metros); un almacén en calle Encina nº 5 (170 m) y tres almacenes situados en la esquina de calle Plátano con calle Avellano (220 m, 60 m y 60 metros). La actuación se realiza con personal municipal contratado, y los fondos se destinan a la compra de materiales (teja cerámica y cemento) y a la contratación de mano de obra. El diseño de los trabajos respetará la estética tradicional, prestando especial atención a elementos como aleros, limas y cumbreras.

El proyecto incluye un plan de control de calidad, garantiza el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, contempla una correcta gestión de residuos cerámicos, y asegura un bajo impacto ambiental gracias al uso de maquinaria ligera y medios adecuados. Desde el punto de vista técnico, es una obra de reforma que no implica alteraciones estructurales significativas.