Revisión vehículos
La nueva ITV de refuerzo en Navalmoral de la Mata comenzará el 25 de agosto ante la alta demanda
Este servicio, situado junto a la carretera Madrid-Lisboa, 93; busca reducir la lista de espera y se darán 60 citas diarias de lunes a viernes de 8.00 a 14.00
La nueva ITV móvil de refuerzo de Navalmoral de la Mata, situada en la carretera Madrid-Lisboa 93, entrará en servicio el lunes 25 de agosto, una vez que finalicen en los próximos días las obras de remodelación de la nave en la que se ubicarán las nuevas instalaciones. La Junta de Extremadura atiende así la demanda del ayuntamiento y de los empresarios de la ciudad para mejorar el servicio a sus ciudadanos. Igualmente, se ayuda a reducir la lista de espera para pasar la inspección periódica obligatoria de los vehículos.
La ITV móvil permanecerá operativa «el tiempo que sea necesario» y se darán 60 citas diarias, pudiendo solicitarse para turismos, motocicletas, vehículos ligeros y cuadriciclos de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas en los teléfonos 927 090 482 y 924 666 888 o en la página web http://www.somositv.com. El pago por el servicio se realizará en la propia estación, pudiendo efectuarse en efectivo o con tarjeta de crédito no siendo válido el pago a través del modelo 050, apuntó la Junta en nota de prensa. Esta actuación forma parte de las medidas puestas en marcha por la Junta de Extremadura para reducir la demora en las citas y mejorar el servicio al ciudadano.
