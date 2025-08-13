Organizan una ruta nocturna en el primer Paraje Starlight en Moraleja el 22 de agosto

El municipio de Moraleja acogerá la VIII Ruta Senderista Nocturna Estrellas del Chorrerón para el 22 de agosto a las nueve de la noche. El grupo de senderistas saldrá desde el parque Feliciano Vegas. La ruta nocturna se realizará al Chorrerón, primer Paraje Starlight de Extremadura, al tener idóneos cielos para la observación astronómica y la astrofotografía.

Durante el recorrido se contará con miembros de la asociación Ademoxa y para la observación se contará con una Guía Certificada para la Observación del Cielo Estrellado en colaboración con el Programa Ciudades saludables y sostenibles para fomentar la actividad física como ocio saludable e iniciativas intergeneracionales. El precio de inscripción es de 2 euros y las plazas son limitadas.