El ‘Jueves Turístico’ de Coria celebra sus 30 años entre artesanía y solidaridad

El ‘Jueves Turístico’ de Coria organizado por el ayuntamiento ha celebrado su 30 aniversario por todo lo alto con un mercado que mezcló tradiciones, juegos, diversión y un sinfín de artesanía de la mano de artesanos llegados desde distintos municipios. También hubo hueco para la solidaridad como la que aportó la delegación en Coria de la Asociación Oncológica de Extremadura que contó con un stand en el que ofreció productos elaborados por sus voluntarias y además la valiosa información de los servicios que esta importante asociación presta a la ciudadanía.

Este evento volvió a ser un punto de encuentro entre la historia y el turismo. Con mercado artesanal, actividades familiares y recreaciones históricas, se logró acercar las tradiciones a todos los públicos, dinamizando además el comercio local y la hostelería, todo ello en una jornada que contó con el intenso calor como nota predominante. Esta cita anual volvió a ser todo un atractivo para el público no solo de Coria, sino de otros municipios de comarcas como el Valle del Alagón, Sierra de Gata y Las Hurdes. Cerámica, dulces artesanales, vidrio, mieles y licores, quesos y embutidos de la tierra y dehesas extremeñas, abanicos, bolsos, alfombras, muñecos y un sinfín de productos elaborados a mano pudieron verse y comprarse ayer durante toda la mañana en el centenar de stands que se ubicaron en el casco histórico.

También estuvo presente el sector de la alimentación con mieles, dulces típicos extremeños, mojitos, embutidos, quesos, así como bisutería, sombrerería, acuarelas, jabones caseros elaborados a mano y terapéuticos, confección y maquetas de madera entre las cuales se mostraron monumentos emblemáticos de Coria como es su catedral. Al mercado del Jueves Turístico hay que sumar el mercado de las velas que se celebró la noche previa y que permitió al público disfrutar de stands de artesanía y música en directo.