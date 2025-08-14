El lunes día 18 comienza el ‘Campamento digital’ hasta septiembre en Coria

Desde el próximo lunes 18 de agosto hasta el 5 de septiembre, la ciudad de Coria acogerá la actividad ‘Campamento digital’, organizado por la Fundación Cibervoluntarios con el objetivo de formar a niños y jóvenes hasta los 17 años, en el uso de la tecnología. Las personas participantes deberán completar misiones y superar retos que les ayudarán a desarrollar competencias clave para su vida digital, con una plataforma educativa y contenidos adaptados a cada edad. Estos talleres se desarrollarán en la Biblioteca ‘Rafael Sánchez Ferlosio’.

Habrá dos en dos opciones. Una para niños de 9 a 14 años, del 18 al 29 de agosto en horario de 10 a 13.00 horas y se centrarán en aprender a buscar información valiosa, crear contenido digital como presentaciones o carteles, identificar bulos y evitar la difusión de noticias falsas. Además de reconocer riesgos en Internet y cómo mantenerse seguros. La segunda opción es para jóvenes de 14 a 17 años durante los días 1 al 5 de septiembre de 9.00 a 14.00 horas. Este grupo trabajará habilidades para gestionar mejor su tiempo online, configurar la privacidad en redes sociales y proteger sus datos.