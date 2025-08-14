Moraleja invierte 450.000 euros en mejorar la red de abastecimiento y saneamiento en año y medio

El municipio de Moraleja ha invertido más de 450.000 euros en mejorar las redes de abastecimiento y saneamiento en el municipio durante el último año y medio. Así lo ha anunciado el alcalde socialista, Julio César Hererro, que manifestó que con la actuación de Ronda del Calvario de estos días, donde se ha llevado a cabo la instalación de un contador sectorial, marcan la próxima finalización de las actuaciones planificadas para la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Estas mejoras, aseguró, «han sido posible gracias a la colaboración entre el ayuntamiento, Acciona y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. Entre los beneficios se incluyen mejorar la calidad y continuidad del servicio y reducir pérdidas de agua.