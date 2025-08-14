Infraestructuras

Moraleja invierte 450.000 euros en mejorar la red de abastecimiento y saneamiento en año y medio

El alcalde del PSOE, Julio César Herrero, explica que, recientemente, se han realizado actuaciones en Ronda del Calvario

Las obras más recientes han sido en la red de Ronda del Calvario.

Nieves Agut

El municipio de Moraleja ha invertido más de 450.000 euros en mejorar las redes de abastecimiento y saneamiento en el municipio durante el último año y medio. Así lo ha anunciado el alcalde socialista, Julio César Hererro, que manifestó que con la actuación de Ronda del Calvario de estos días, donde se ha llevado a cabo la instalación de un contador sectorial, marcan la próxima finalización de las actuaciones planificadas para la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Estas mejoras, aseguró, «han sido posible gracias a la colaboración entre el ayuntamiento, Acciona y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. Entre los beneficios se incluyen mejorar la calidad y continuidad del servicio y reducir pérdidas de agua.

