Compromiso social
El certamen de teatro ‘Sucesos portales’ se clausura con éxito en la Moheda de Gata
Se cumple la sexta edición que se ha celebrado del 3 al 7 de agosto y este año registra 102 propuestas de compañías de cinco países
Del 3 al 7 de agosto se ha celebrado en La Moheda de Gata la VI edición del Certamen de Teatro Feminista Suceso Portales, un evento que se consolida como referente cultural, social y artístico, y firme apuesta por los derechos humanos.
Organizado por Incydes, entidad comprometida con el desarrollo social desde enfoques feministas y de justicia global, el certamen recibió 102 propuestas teatrales de cinco países: Argentina, México, Colombia, Ecuador y España. Los premios fueron: Mejor vestuario: Ñoña Inés, de Cíclica Teatro (Badajoz); Mejor música original: Refugio, de La Desbocá (Málaga); Mejor escenografía: Los días de la noche, de Adeshora Teatro (Granada); y el de Mejor interpretación: Ángela Vizán Fernández, por su papel en ‘Refugio’.
