La ‘Noche de Compras’ implicará a medio centenar de establecimientos en Coria el día 22

La intensa programación de actividades y eventos organizados por el Ayuntamiento de Coria continuarán la semana siguiente con otro acontecimiento esperado como es ‘Showpping Night’. Este evento, impulsado desde el departamento de Desarrollo Local y Comercio, tendrá lugar el próximo viernes 22 de agosto desde las ocho de la tarde hasta la una de la madrugada. Durante ese tiempo también permanecerán abiertas las puertas de distintos establecimientos.

En concreto se han implicado en esta campaña del comercio medio centenar de establecimientos. Todos estos ofrecerá la posibilidad al público de beneficiarse de descuentos en las compras de productos y servicios. Además, durante esa jornada nocturna animarán ese día de manera individual con descuentos, promociones, presentaciones de productos, puestos en la calle, aperitivos, bebidas, regalos y sorteos. A su vez, se podrá disfrutar en estas zonas comerciales de animación, música en directo, fotomatones, tren turístico, puestos de palomitas y algodón de azúcar, pintacaras, glitter bar, mini feria y sorpresas.

Con las compras realizadas durante los días previos al 22 de agosto, los clientes recibirán invitaciones para poder participar en las actividades y atracciones de la Showpping Night.

Papeletas

Además, con cada compra, los establecimientos entregarán una papeleta con un número que el cliente deberá introducir en la plataforma de sorteos y así participar en el sorteo de cupones por valor de 50 euros que se realizará el siguiente lunes 25 de agosto.

El Ayuntamiento de Coria anima a los vecinos a disfrutar de los descuentos y promociones del comercio local en una jornada nocturna con numerosas de actividades y diversión para los más pequeños. Los comercios que deseen participar esa noche pueden inscribirse en el ayuntamiento.