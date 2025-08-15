Organiza ayuntamiento
El XXV Mercado Rural Artesano se celebrará el próximo domingo en Montehermoso
Habrá muestras en vivo de oficios artesanos, talleres, dulces, visitas guiadas al museo etnográfico y espectáculos de baile
El domingo 17 de agosto el municipio de Montehermoso, que se encuentra en la comarca del Valle del Alagón, acogerá el tradicional Mercado Rural Artesano organizado por el ayuntamiento. Este evento cumple este año su 25º aniversario y tendrá lugar en el interior del Parque Municipal Príncipe Felipe, a partir de las diez de la mañana. A lo largo de la jornada se contará con el tradicional mercado de artesanía, muestra de oficios artesanos, talleres artesanales, degustaciones de dulces y sangría, bailes y estampas típicas a cargo del Grupo Folklórico Sabor Añejo. El público podrá disfrutar de visitas guiadas al Museo Etnográfico y la sala de realidad virtual, entre otras actividades.
Respecto a los talleres, que habrá que inscribirse, consistirán en arcilla mágica, pasadores y coleteros, torno de alfarero, bolsita de macramé y mini gorra de montehermoso. A esto se suma una representación de bailes y estampas montehermoseñas a cargo del grupo cultural y folklórico Sabor Añejo. También habrá reparto de dulces y sangría junto a la oficina de turismo y reparto de abanicos en la puerta de arriba del Parque Príncipe Felipe.
- Aprobada la cesión de terrenos para la construcción de la base del Infoex en Coria
- El PSOE advierte del 'detrimento' de los servicios públicos y bajada de población en Coria
- El Ayuntamiento de Calzadilla ofrece cine, música folk, rutas a pie y en bici y deporte este verano
- El Ayuntamiento de Moraleja intensifica los tratamientos para erradicar las plagas de cucarachas
- El Ayuntamiento de Coria ofrece un amplio programa deportivo durante julio y agosto
- El Ayuntamiento de Coria premia a cuatro estudiantes por las mejores notas
- El pleno municipal nombra a Irene Ovejero Abanderada de San Juan 2026 de Coria
- Música, cultura, deporte y un gran mercado animarán el mes de agosto en Coria