El XXV Mercado Rural Artesano se celebrará el próximo domingo en Montehermoso

El domingo 17 de agosto el municipio de Montehermoso, que se encuentra en la comarca del Valle del Alagón, acogerá el tradicional Mercado Rural Artesano organizado por el ayuntamiento. Este evento cumple este año su 25º aniversario y tendrá lugar en el interior del Parque Municipal Príncipe Felipe, a partir de las diez de la mañana. A lo largo de la jornada se contará con el tradicional mercado de artesanía, muestra de oficios artesanos, talleres artesanales, degustaciones de dulces y sangría, bailes y estampas típicas a cargo del Grupo Folklórico Sabor Añejo. El público podrá disfrutar de visitas guiadas al Museo Etnográfico y la sala de realidad virtual, entre otras actividades.

Respecto a los talleres, que habrá que inscribirse, consistirán en arcilla mágica, pasadores y coleteros, torno de alfarero, bolsita de macramé y mini gorra de montehermoso. A esto se suma una representación de bailes y estampas montehermoseñas a cargo del grupo cultural y folklórico Sabor Añejo. También habrá reparto de dulces y sangría junto a la oficina de turismo y reparto de abanicos en la puerta de arriba del Parque Príncipe Felipe.