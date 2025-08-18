Aprueban el proyecto de urbanización del futuro polígono industrial de Cilleros

El Ayuntamiento de Cilleros ha aprobado, de manera definitiva, el proyecto de Urbanización que afecta al Sector Urbanizable SUB-1 de las Normas Subsidiarias Municipales. En dicho sector de suelo se encuentra la parcela, en su integridad, propiedad del ayuntamiento y donde se pretende construir un polígono industrial municipal, debido a la demanda existente, y a la inexistencia, en la actualidad, de dicha infraestructura, en todo el término municipal.

El proyecto Urbanizaciones en Cilleros fue redactado por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jorge Juan Romo Berlana, y supervisado por los técnicos de la Unidad de Supervisión de Proyectos del Área de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación Provincial de Cáceres, mediante informes que obran en el expediente. El proyecto de urbanización está cofinanciado, por el Plan Activa de la Diputación Provincial de Cáceres, de cuya licitación se encargará dicha Entidad Local provincial, conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras de dicho Plan. Así mismo, estará a disposición en la sede electrónica de este ayuntamiento cuya dirección es: www.ayuntamientodecilleros.es.