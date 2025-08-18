Un participante de Toledo gana el certamen de dibujo y pintura al aire libre en Coria

Rafael Carrascal García, vecino de Fuensalida (Toledo) se ha proclamado vencedor del XIII Certamen Internacional de Dibujo y Pintura al aire libre Bufón Calabacillas de Coria, celebrado el 16 de agosto. En esta edición han participado un total de 39 artistas del pincel procedentes de diversos lugares de la geografía nacional en las tres categorías: adultos, juvenil e infantil. La entrega de premios se realizó en un acto en la sede de la Escuela de la asociación en la que estuvieron presentes la concejal de Cultura, Patricia Alfonso; el edil, Raúl Sánchez, y el presidente de la Asociación Bufón Calabacillas, Fernando Domínguez. Así como miembros de la directiva del colectivo y empresas colaboradoras, además de los participantes y familiares.

El segundo premio fue para Evaristo Palacios de Fuenlabrada, y el tercero se entregó a Julio Gómez de Leioa (Vizcaya). El primer y tercer premio, con cuantías económicas, se concedieron por gentileza del ayuntamiento y el segundo premio por la asociación. También hubo otros premios.

El premio a la categoría juvenil que este año se ha denominado ‘Eduardo Carpintero García’ , en homenaje al que fue profesor y miembro de la Asociación Bufón Calabacillas, fallecido recientemente, recayó en Leonor Mateos Fernández, de Coria. En infantil los premiados fueron 1º Hugo Acosta Lugones, de Coria; 2º Adrián Moreno Martín, de Cori; y 3º Valeria Quintana Molina, de Mérida. Este certamen ha estado organizado por la Asociación Bufón Calabacillas, en colaboración con el ayuntamiento, a pesar de las altas temperaturas han participado un total de 25 artistas en categoría adultos. Paralelamente, se organizó un concurso infantil en el que participaron 5 niños con premios para los tres primeras clasificados en material de pintura y regalos para el resto. Todas las obras presentadas se expondrán en la sede de la Escuela Bufón Calabacillas, calle Sinagoga, el mes de agosto.