Evento transfronterizo
La XXV Feria Rayana de Moraleja contará con más de 100 expositores del 28 al 31 de agosto
A los stands se sumará una amplia programación que incluirá conciertos musicales, degustación de productos típicos y talleres
La XXV edición de la Feria Rayana se celebrará en Moraleja del 28 al 31 de agosto de 2025 como punto de encuentro transfronterizo entre España y Portugal. Este evento promete consolidarse como uno de los principales escaparates de la cultura, la economía, el turismo y la gastronomía de la región.
Organizado por el Ayuntamiento de Moraleja y el Municipio de Idanha a Nova, la Feria Rayana reunirá a más de 100 expositores de ambos países y contará con una variada programación que incluye conciertos y festivales de folklore de ambos países, actividades acuáticas y multiaventuras para toda la familia, degustaciones gastronómicas, así como talleres y exhibiciones.
El alcalde de Moraleja, Julio César Herrero, señaló que «la Feria Rayana es un símbolo de hermanamiento entre pueblos vecinos que comparten historia, tradiciones y un futuro común. Para Moraleja, es un orgullo ser anfitriona de este evento que impulsa nuestras raíces y proyecta nuestro territorio al exterior», subrayó.
