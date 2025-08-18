La XXV Feria Rayana de Moraleja contará con más de 100 expositores del 28 al 31 de agosto

La XXV edición de la Feria Rayana se celebrará en Moraleja del 28 al 31 de agosto de 2025 como punto de encuentro transfronterizo entre España y Portugal. Este evento promete consolidarse como uno de los principales escaparates de la cultura, la economía, el turismo y la gastronomía de la región.

Organizado por el Ayuntamiento de Moraleja y el Municipio de Idanha a Nova, la Feria Rayana reunirá a más de 100 expositores de ambos países y contará con una variada programación que incluye conciertos y festivales de folklore de ambos países, actividades acuáticas y multiaventuras para toda la familia, degustaciones gastronómicas, así como talleres y exhibiciones.

El alcalde de Moraleja, Julio César Herrero, señaló que «la Feria Rayana es un símbolo de hermanamiento entre pueblos vecinos que comparten historia, tradiciones y un futuro común. Para Moraleja, es un orgullo ser anfitriona de este evento que impulsa nuestras raíces y proyecta nuestro territorio al exterior», subrayó.