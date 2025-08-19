El Ayuntamiento de Ceclavín premia a tres alumnas por las mejores notas académicas

El Ayuntamiento de Ceclavín ha repartido 1.400 euros en premios a tres jóvenes estudiantes por la excelencia en el esfuerzo, la dedicación y el logro académico en un acto con el alcalde, Arturo González. De la etapa de Educación de Primaria del colegio Público Virgen del Encinar, el mejor expediente académico ha sido para Valeria González Morán; mientras que de Educación Secundaria Obligatoria, del Instituto Cella Vinaria, el primer mejor expediente académico, ha sido María Ramos Pérez; y el segundo mejor expediente ha sido para Alba Amores Cortés.

Desde el ayuntamiento se les felicitó a las tres premiadas por su «esfuerzo y dedicación. Su compromiso con la educación es un ejemplo a seguir», manifestaron desde el consistorio.