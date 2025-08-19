El Ayuntamiento de Moraleja hará doce nuevas contrataciones a partir de septiembre

El Ayuntamiento de Moraleja ha convocado doce puestos de trabajo dentro del Plan Local de Empleo y Empresas 2024-25, mediante el sistema de concurso-oposición libre y con carácter temporal. En concreto, diez peones de servicios múltiples los cuales se destinarán para distintas áreas como son servicios de limpieza, brigada de obras e instalaciones deportivas. Además, se contratarán a otras dos personas para labores de conserjes en los colegios.

Para las contrataciones se dará prioridad a colectivos de población desempleada en general, con mayor incidencia en afectados por la situación de paro y principalmente a mujeres y mayores de 45 años. Los contratos se iniciarán durante el mes de septiembre y unos tendrán una duración temporal de seis meses y otros de diez meses. La fase de oposición constará de dos ejercicios a realizar y la de concurso se basará en la acreditación de los méritos que tenga el aspirante. Aquellos que no sean contratados pasarán a formar parte de una bolsa de trabajo. Además de todo ello, el ayuntamiento contratará a un técnico en prevención de conductas adictivas también desde el mes de septiembre.