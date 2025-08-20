Una acción formará a 15 personas en atención a personas dependientes en la Sierra de Gata

Una acción formativa preparará a 15 personas para trabajar en el ámbito de la atención sociosanitaria a dependientes en instituciones sociales. Esta promovida por la diputación provincial de Cáceres y se desarrollará en un municipio de la comarca de la Sierra de Gata que aún está por determinar. Uno de l requisitos serán estar en situación de desempleo al inicio de la acción formativa. Constará de 515 horas y tras realizar el curso se obtendrá el certificado de Profesionalidad 2 Beca por día de asistencia. El plazo de presentación de solicitudes sigue abierto y finalizará el 14 de septiembre. Las solicitudes podrán obtenerse bien en la Mancomunidad Sierra de Gata o en los respectivos ayuntamientos.

Los conocimientos que se enseñen en este curso permitirán a la persona tener conocimientos suficientes para atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno, así como principales alteraciones degenerativas, demencias y Alzheimer.