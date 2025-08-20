Dirigida a desempleados

Una acción formará a 15 personas en atención a personas dependientes en la Sierra de Gata

Para trabajar en el ámbito de la atención sociosanitaria en instituciones sociales

El curso se centrará en mayores dependientes.

El curso se centrará en mayores dependientes. / CEDIDA

Nieves Agut

Una acción formativa preparará a 15 personas para trabajar en el ámbito de la atención sociosanitaria a dependientes en instituciones sociales. Esta promovida por la diputación provincial de Cáceres y se desarrollará en un municipio de la comarca de la Sierra de Gata que aún está por determinar. Uno de l requisitos serán estar en situación de desempleo al inicio de la acción formativa. Constará de 515 horas y tras realizar el curso se obtendrá el certificado de Profesionalidad 2 Beca por día de asistencia. El plazo de presentación de solicitudes sigue abierto y finalizará el 14 de septiembre. Las solicitudes podrán obtenerse bien en la Mancomunidad Sierra de Gata o en los respectivos ayuntamientos.

Los conocimientos que se enseñen en este curso permitirán a la persona tener conocimientos suficientes para atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno, así como principales alteraciones degenerativas, demencias y Alzheimer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents