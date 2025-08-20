La ‘Noche de compras’ de Coria se animará con espectáculo infantil y sorteos el día 22

El próximo viernes 22 de agosto, la ciudad de Coria celebrará la denominada ‘Showpping Night’, un evento, organizado por el ayuntamiento, a través del departamento de Desarrollo Local y Comercio, y que en ediciones anteriores registró un gran éxito. Así lo ha manifestado el consistorio, en una nota en la que detalla que esta actividad está enmarcada dentro de la programación del Agosto Turístico y permitirá que unos 50 establecimientos tengas sus puertas abiertas después de las ocho, concretamente, hasta la una de la madrugada. Estos establecimientos animarán este día de manera individual con regalos, sorpresas y descuentos y promociones en la venta de sus productos o servicios.

Igualmente, habrá presentaciones de productos, puestos en la calle, aperitivos, bebidas y sorteos principalmente. A su vez, se podrá disfrutar en estas zonas comerciales de animación, música en directo, fotomatones, tren turístico, puestos de palomitas y algodón de azúcar, pintacaras, glitter bar, mini feria y muchas sorpresas más.

Desde el ayuntamiento se recordó que las compras realizadas durante los días previos al 22 de agosto, los consumidores recibirán invitaciones para poder participar en las actividades y atracciones de la Showpping Night.

Sorteos

Además, con cada compra los establecimientos entregarán una papeleta con un número que el cliente deberá introducir en la plataforma de sorteos y así participar en el sorteo de cupones por valor de 50 euros que se realizará el siguiente lunes 25 de agosto.

El ayuntamiento anima a los vecinos a disfrutar de los descuentos y promociones del comercio local en una noche llena de actividades y diversión. Con la ‘Noche de compras’ el ayuntamiento tiene entre otros objetivos dinamizar y promover las compras en negocios de la ciudad e impulsar la economía local.