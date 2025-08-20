Parón en agosto
El programa de Atención a la Soledad llega a 70 mayores en Torrejoncillo y Valdencín
El ayuntamiento destaca la alta participación en los talleres de música, ritmos, estimulación cognitiva y bienestar emocional
El programa de Proximidad y Atención a la Soledad en Personas Mayores que se ha desarrollado en Torrejoncillo y su pedanía Valdencín, desde mayo hasta julio, inclusive; ha contado con la participación de 70 personas. Así lo ha destacado el ayuntamiento que ha explicado que todos estos mayores han disfrutado de actividades y servicios como es, entre otros, el de Podología y Fisioterapia.
También de actividades en colaboraciones con la Oficina de Igualdad y talleres de Estimulación Cognitiva y Bienestar Emocional, a los que hay que sumar talleres de música (Viaje a África), con cantos, baile y ritmos de Guinea, que han trabajado la movilidad, la memoria y el bienestar personal. El programa para en agosto y se retomará en septiembre.
