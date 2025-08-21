Impulso al asociacionismo
El Ayuntamiento de Perales del Puerto destina 7.000 euros en total a ayudas para asociaciones
La cuantía se refleja en el presupuesto municipal del ejercicio actual 2025
El Ayuntamiento de Perales del Puerto ha convocado las subvenciones para el fomento del asociacionismo correspondientes a 2025. Podrán concurrir a esta convocatoria las asociaciones sin ánimo de lucro y clubes deportivos que desarrollen sus actividades dentro del término municipal. Los beneficiarios deben estar legalmente constituidos como tales y con sede en Perales, además de disponer de inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma.
Estas subvenciones tienen, entre otros objetivos, el fomento del asociacionismo juvenil, de mujeres o de mayores que fomenten la participación ciudadana, así como el fomento del asociacionismo cultural, religioso y del sistema educativo. También buscan impulsar clubes de carácter deportivo y el asociacionismo de actividades económicas y profesionales. En la convocatoria de 2025 está previsto presupuestar un total de 7.000 euros que se distribuirán en función de lo dispuesto en el Plan Estratégico de Subvenciones y lo previsto en el presupuesto municipal para el ejercicio actual. La ayuda a otorgar tendrá un máximo de 500 euros.
