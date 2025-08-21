El Cross Nocturno 10K y 5K tendrá lugar el 18 de octubre en Coria

El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Deportes, ha abierto el plazo de inscripción del Cross Nocturno 10K y 5K ‘Ciudad de Coria', que en su tercera edición se presenta con el lema ‘Corre contra el cambio climático. Esta prueba tendrá lugar el sábado 18 de octubre. Se dará una salida conjunta de ambas distancias, siendo la hora de inicio a las ocho de la tarde desde la plaza de la Catedral, concediéndose un tiempo máximo de 1 hora 15 minutos.

Habrá un primer plazo de inscripción hasta el 15 de septiembre; un segundo plazo hasta el día 16 de dicho mes y un tercer plazo del 13 al 16 de octubre. Los premios consistirán en trofeos y medallas.

Trayectos

El circuito del 10k es 100% urbano, por asfalto y pavimento, se trazará a 3 vueltas, discurriendo por casco histórico de la ciudad y parte de las avenidas principales de la ciudad. En el circuito del 5k se trazará a 1 vuelta y media, por el mismo recorrido que el 10k.

La meta estará también ubicada en la plaza de la Catedral. Los atletas una vez llegados a meta recogerán su avituallamiento. Este evento deportivo está abierto a la participación de todas las personas que lo deseen, ya se trate de atletas federados o no.