Herida con politraumatismos una mujer de 60 años tras ser atropellada en Coria

Una mujer de 60 años ha resultado herida con politraumatismos al ser atropellada este jueves en la avenida Virgen de Argeme de Coria (Cáceres).

Una llamada al 112 momentos antes de las 8.00 horas avisó de este atropello, hasta cuyo lugar se desplazó una unidad medicalizada y una patrulla de la Policía Local.

La herida, tras recibir asistencia, fue trasladada al Hospital de Coria, donde ingresó en estado "menos grave", según los datos aportados por el 112.