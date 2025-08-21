Por prevención
El PSOE de Coria denuncia el abandono de la Estación de Autobuses y exige su limpieza por riesgo de incendios
Los socialistas reclaman al ayuntamiento que inste a la Junta de Extremadura, propietaria del lugar, que lo limpie y desbroce
El PSOE de Coria ha reclamado al ayuntamiento que «haga cumplir lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre limpieza de solares y parcelas». Al mismo tiempo, según explica en una nota, pide que «se inste a la Junta de Extremadura, como propietaria de la Estación de Autobuses, a llevar a cabo de manera inmediata las labores de limpieza y desbroce». Los socialistas indican que «si se exige a los vecinos y vecinas del municipio, como no podría ser de otro modo, el cumplimiento de la normativa, no se entiende por qué se permite que la propia Junta de Extremadura incumpla sus obligaciones en una instalación pública como es la Estación de Autobuses».
Recuerdan que las Ordenanzas Municipales de Ornato y Limpieza y de Convivencia obligan a los propietarios de solares y parcelas a mantenerlos en condiciones adecuadas, libres de residuos y vegetación espontánea que pueda provocar incendios o generar problemas de salubridad. Incluso indican que los solares deben estar dotados de cortafuegos de al menos 10 metros de ancho cuando se encuentren a menos de 100 metros de edificios habitados. «No pretendemos ser alarmistas pero no es de recibo que nuestra ciudad tenga una Estación de Autobuses en semejante estado de abandono, y mucho menos que esto pueda suponer posibles problemas de seguridad para vecinos y vecinas colindantes, especialmente teniendo en cuenta todo lo que hemos estado y seguimos viviendo este verano con los incendios», advirtieron.
