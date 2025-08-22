Adesval, con sede en Coria, realza su labor en beneficio del sostenimiento de población en el Valle del Alagón

La Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval) ha hecho un balance «muy positivo» de la trayectoria y el trabajo realizado por las distintas directivas del grupo de acción local en estos 30 años de actividad en la comarca. Una valoración que ha sido remarcada por el presidente de Adesval, Diego Astasio Díaz, durante la asamblea general ordinaria celebrada recientemente. «Estas tres décadas Adesval ha sido clave para lograr el sostenimiento de la población y, al mismo tiempo, la creación de riqueza en nuestra comarca», manifestó. Así mismo, destacó algunos de los proyectos más importantes puestos en marcha este tiempo, entre los que citó, ‘Primavera en la Dehesa’, una iniciativa que se desarrolla hace años y que permite que los distintos pueblos, independientemente del número de habitantes, acojan eventos culturales, musicales y lúdicos de relevancia. Ese es el caso del popular Festivalino, que se desarrolla en Pescueza y que cada año reúne a miles de personas.

También se refirió a otros proyectos como el que impulsó Adesval para promover el talento joven e infantil involucrando a la sociedad civil y el programa LiderEsas con una red de más de 60 empresarias y emprendedoras.

Igualmente, destacó el importante papel de la comarca gracias a la presencia de Adesval en ferias como FIO o la de Fitur que permite dar a conocer los recursos de los pueblos a nivel internacional o el proyecto de Adaptación al Cambio Climático. De forma complementaria, Diego Astasio resaltó que se ha logrado la puesta en marcha y consolidación de eventos de notoriedad en Acehúche, Portezuelo, Pescueza, Torrejoncillo, Portaje y Montehermoso. También se desarrollan acciones conjuntas con otros países como ha sido recientemente la visita de grupos extranjeros a la comarca. A ello se suma la gestión de fondos europeos que permite poner en marcha de proyectos en el valle del Alagón.