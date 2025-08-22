El Ayuntamiento de Aceituna instala sistema de climatización nuevo en el salón de usos múltiples

El Ayuntamiento de Aceituna ha llevado a cabo los trabajos de sustitución de los equipos de climatización del Salón de Usos Múltiples (SUM) costeados con fondos propios. Unas mejoras que, según manifestó el alcalde, Josafat Clemente, «garantizarán así un espacio fresco en verano y confortable durante todo el año», afirmó.

De esta forma, los más pequeños del municipio pueden disfrutar de las actividades de la ludoteca en plena ola de calor y, además, contar con un aula educativa en las mejores condiciones durante el resto del curso. «Seguimos trabajando para mejorar las instalaciones y el bienestar de todos nuestros vecinos y vecinas», añadió. Este inmueble se usa como aula educativa durante el curso escolar y para la ludoteca en el periodo estival.